Акция

Жителей Ингушетии приглашают к участию в акции «Поэзией едины», приуроченной ко Дню народного единства

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Национальная библиотека Ингушетии имени Джемалдина Яндиева приглашает жителей республики принять участие в поэтической акции «Поезией едины», приуроченной ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября.

Для участия в акции необходимо выбрать стихотворение или отрывок из поэтического произведения на русском языке и закончить фразой на родном языке. Записать своё выступление на видео. Видеозапись может быть сделана на профессиональную камеру или на камеру мобильного телефона. Начинать запись видео необходимо с текстового или звукового представления — кто читает, откуда (школа, учебное заведение, специальность), название и автор стихотворения.

Видеоролики высылаются на электронный адрес: tak.idi@mail.ru или на номер телефона W/A +7964-025-45-09. Также можно опубликовать на своей странице в соцсетях с хештегами #Поэзиейедины, #мыВместе, #деньнародногоединства.

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