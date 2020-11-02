Жителей Ингушетии приглашают к участию в акции «Поэзией едины», приуроченной ко Дню народного единства
Национальная библиотека Ингушетии имени Джемалдина Яндиева приглашает жителей республики принять участие в поэтической акции «Поезией едины», приуроченной ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября.
Для участия в акции необходимо выбрать стихотворение или отрывок из поэтического произведения на русском языке и закончить фразой на родном языке. Записать своё выступление на видео. Видеозапись может быть сделана на профессиональную камеру или на камеру мобильного телефона. Начинать запись видео необходимо с текстового или звукового представления — кто читает, откуда (школа, учебное заведение, специальность), название и автор стихотворения.
Видеоролики высылаются на электронный адрес: tak.idi@mail.ru или на номер телефона W/A +7964-025-45-09. Также можно опубликовать на своей странице в соцсетях с хештегами #Поэзиейедины, #мыВместе, #деньнародногоединства.