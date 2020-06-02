Жителей Ингушетии, чьи родственники во время ВОВ сражались подо Ржевом, просят прислать фотографии для музея

Прислать фотографии можно онлайн на сайте. Для этого достаточно заполнить небольшую анкету, указать данные о боевом пути близкого человека и приложить его портретную фотографию. Фотографии принимаются до 22 июня 2020 года. Материалы будут представлены в мультимедийном оформлении музейного павильона, расположенного у подножия скульптуры Советского солдата. Павильон получит статус филиала Музея Победы, посетить его сможет каждый.

Мемориал, возведенный в Ржевском районе Тверской области по просьбам ветеранов Великой Отечественной войны, стал первым крупнейшим памятником подвигу советских солдат, созданным в современной России. По масштабу и значению он сопоставим с такими мемориальными комплексами, как «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде, «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» в Мурманской области, «Памятник Матросу и Солдату» в Севастополе, «Поклонная гора» в Москве.

Мемориал создан Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства России и Беларуси, Министерства культуры Российской Федерации и правительства Тверской области. Проект реализуется на народные пожертвования.