Житель соседней республики осужден в Ингушетии за применение насилия в отношении полицейского

Следствием и судом установлено, что 24 сентября 2019 года осужденный, доставленный в МО МВД России «Сунженский» за нарушение общественного порядка, применил насилие, не опасное для жизни и здоровья в отношении сотрудника полиции, находящегося при исполнении своих должностных обязанностей по обеспечению правопорядка и общественной безопасности.

Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, говорится в релизе.