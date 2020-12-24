Житель Оренбурга пытался вывезти из России древесину из Ингушетии на 2 млн рублей
Житель Оренбурга пытался вывезти из страны более 33 кубометров древесины. Бук и ясень он перевозил по документам, как обычную сосну. Пиломатериалы были добыты в Ингушетии. Стоимость груза оценили в 2 млн рублей.
Как сообщает «Оренбург медиа», подозреваемого в покушении на вывоз древесины за пределы страны мужчину задержали в Москве. Им оказался 32-летний житель Оренбурга. По данным следствия, он организовал незаконную перевозку леса по подложным документам.
Грузовик с незаконным содержимым задержали на пункте весового контроля в Акбулакском районе. Оказалось, древесину добыли в Ингушетии, а подложные документы на нее изготовили в Екатеринбурге.
Как сообщили в региональном УМВД, по факту покушения на вывоз из России стратегически важных ресурсов возбуждено уголовное дело. Расследование завершено. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.