Житель Назрани может стать фигурантом дела о самовольном захвате дамбы в районе новостроек

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Республиканские и муниципальные власти на основании жалоб жителей новостроек «за каналом» начали проверку по факту самовольного захвата земельного участка, где находятся гидротехнические сооружения. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе Главы и правительства региона.

«Посредством соцсетей жители обратились к руководителю региона с просьбой посодействовать в разрешении вопиющей ситуации, возникшей в Альтиевском округе Назрани в ходе проведения работ по укладке песчано-гравийного покрытия на улице Эсмурзиева», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что местный житель всячески пытается воспрепятствовать проводимым дорожным работам, заявляя о своих правах на участок с расположенной на нем дамбой.

Отреагировав на сообщение жителей округа, Калиматов потребовал в срочном порядке решить обозначенную проблему и наказать виновных в ее возникновении. Для выяснения обстоятельств на место выезжала комиссия администрации Назрани из начальников архитектурного и земельного отделов. В ходе разбирательства мужчина не смог представить доказательств принадлежности ему упомянутого земельного участка.

Мэрия Назрани направила официальные запросы в Росреестр, в случае подтверждения незаконной выдачи документов на землю, будут приняты самые жёсткие меры, вплоть до возбуждения уголовного дела.

Этот вопрос будет находиться на личном контроле главы города Урусхана Евлоева.

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