Житель Ингушетии, взятый в заложники во время межтейпового конфликта, отпущен

«Полицейские провели с представителями враждующих сторон профилактические беседы, призвали проявить благоразумие и убедили отпустить заложника для предотвращения эскалации конфликта», — сказал источник.

По его словам, мужчина был избит, но его жизни ничто не угрожает. Он получил незначительные побои.

Как сообщили газете «Ингушетия» в СУ СКР по региону, возбуждены два уголовных дела после перестрелки в ходе конфликта в Назрановском районе.

«По данным следствия, 13 марта в селении Экажево в салоне автомобиля марки Hyundai Solaris с огнестрельным ранением обнаружено тело 55-летнего местного жителя. Во время выезда полицейских на место происшествия неизвестный, передвигавшийся на автомобиле Hyundai Solaris, произвел в них выстрелы из огнестрельного оружия. Правоохранители стали преследовать стрелявшего», — сказал представитель ведомства.

Он отметил, что во время задержания преследуемый и собравшиеся на месте несколько неустановленных лиц причинили сотрудникам полиции телесные повреждения различной степени тяжести, а одному из них огнестрельное ранение. Потерпевшие доставлены в больницу.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «убийство» и «применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» УК России, санкции которых предусматривают до 15 лет лишения свободы.