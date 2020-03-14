Криминал

Житель Ингушетии, взятый в заложники во время межтейпового конфликта, отпущен

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После призыва сотрудников правоохранительных органов и профилактических бесед освобожден заложник, захваченный накануне в ходе вооруженного конфликта в сельском поселении Экажево, в результате которого один человек погиб, двое полицейских пострадали, сказал газете «Ингушетия» осведомленный источник.

«Полицейские провели с представителями враждующих сторон профилактические беседы, призвали проявить благоразумие и убедили отпустить заложника для предотвращения эскалации конфликта», — сказал источник.

По его словам, мужчина был избит, но его жизни ничто не угрожает. Он получил незначительные побои.

Как сообщили газете «Ингушетия» в СУ СКР по региону, возбуждены два уголовных дела после перестрелки в ходе конфликта в Назрановском районе.

«По данным следствия, 13 марта в селении Экажево в салоне автомобиля марки Hyundai Solaris с огнестрельным ранением обнаружено тело 55-летнего местного жителя. Во время выезда полицейских на место происшествия неизвестный, передвигавшийся на автомобиле Hyundai Solaris, произвел в них выстрелы из огнестрельного оружия. Правоохранители стали преследовать стрелявшего», — сказал представитель ведомства.

Он отметил, что во время задержания преследуемый и собравшиеся на месте несколько неустановленных лиц причинили сотрудникам полиции телесные повреждения различной степени тяжести, а одному из них огнестрельное ранение. Потерпевшие доставлены в больницу.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «убийство» и «применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» УК России, санкции которых предусматривают до 15 лет лишения свободы.

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