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Житель Ингушетии устроил ДТП, скрываясь с места убийства соседа

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Правоохранители проводят розыск жителя сельского поселения Нестеровское Сунженского района, подозреваемого в убийстве своего соседа и устроившего ДТП с «Газелью» в том же населенном пункте, сообщил газете «Ингушетия» информированный источник.

«По предварительной информации, в ночь на пятницу между двумя мужчинами произошла ссора, переросшая в поножовщину. Предположительно, один из них находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате драки одному из участников конфликта был нанесен удар ножом, который оказался смертельным», — сказал источник.

По его версии, совершив убийство, мужчина на своем автомобиле скрылся с места происшествия. На дороге в сельском поселении Нестеровское его машина на большой скорости врезалась в «Газель», ему удалось бежать.

Причина ссоры между ближайшими соседями на текущий момент неизвестна.

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