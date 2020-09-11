Житель Ингушетии устроил ДТП, скрываясь с места убийства соседа

«По предварительной информации, в ночь на пятницу между двумя мужчинами произошла ссора, переросшая в поножовщину. Предположительно, один из них находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате драки одному из участников конфликта был нанесен удар ножом, который оказался смертельным», — сказал источник.

По его версии, совершив убийство, мужчина на своем автомобиле скрылся с места происшествия. На дороге в сельском поселении Нестеровское его машина на большой скорости врезалась в «Газель», ему удалось бежать.

Причина ссоры между ближайшими соседями на текущий момент неизвестна.