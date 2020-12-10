Житель Ингушетии, убивший бурого медведя, объяснил поступок самообороной

«Полицейские выяснили обстоятельства смерти медведя, который до недавнего времени обитал на территории Ингушетии, что позволило склонить к явке с повинной 33-летнего жителя села Нижний Алкун», — сказал собеседник издания.

По его словам, мужчина рассказал, что в начале октября текущего года он, находясь в лесу примерно в полукилометре от родного села, столкнулся с медведем. С его слов, он, в целях самообороны застрелил «мохнатого агрессора» из охотничьего ружья «ТГ-2».

При этом стрелок добровольно выдал ружье, ставшее причиной смерти хищника.

По данному эпизоду полиция проводит проверку.

Напомним, в начале декабря в соцсетях появилось видео, на котором браконьеры обсуждают результаты охоты на медведя в Ингушетии. Один из браконьеров просит его не снимать, так как его могут узнать. На записи видно, что на правой руке у него отсутствуют несколько пальцев. Опубликованное видео вызвало резонанс среди интернет-пользователей, которые обратились к властям с просьбой вычислить и наказать нарушителей.

В тот же день работники Минприроды начали поиски браконьеров.

Как заявляли в ведомстве, установлен предполагаемый убийца. Своими действиями мужчина нанес вред популяции диких животных Ингушетии. Необходимые материалы переданы в правоохранительные органы для привлечения к ответственности предполагаемого нарушителя. Кроме того, ведомство устанавливает размер причинённого ущерба. Злоумышленнику грозит крупный штраф или лишение свободы.

По данным пресс-службы Минприроды региона, в лесах Ингушетии обитает около 70 особей бурого медведя. Минприроды России ежегодно утверждает для каждого региона соответствующие лимиты отстрела медведей в зависимости от их численности. В республике лимиты не установлены, в связи с низкой популяцией дикого зверя охота на него категорически запрещена в любое время года.