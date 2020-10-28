Криминал

Житель Ингушетии, пытавшийся вскрыть банкомат, обвиняется в повреждении имущества

0

В отношении жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК России — «умышленные уничтожение или повреждение имущества». Он обвиняется в попытке взорвать банкомат ПАО «Почта банк», сообщает пресс-служба МВД по республике.

Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК России, установлено, что обвиняемый действовал совместно с неустановленными пока сообщниками. Он покушался на кражу денежных средств, в сумме 3 491 300 рублей из терминала, находящегося в отделении почтовой связи в сельском поселении Экажево Назрановского района.

Гражданин пытался взорвать терминал, чем совершил умышленное повреждение банкомата на сумму более 1 050 000 рублей, а также имущества и помещения отделения почтовой связи «Экажево-1» — на общую сумму 64 580 рублей, говорится в релизе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Назрановском районе подвели итоги конкурса детских рисунков «Мы против террора»
В Малгобекском районе прошло мероприятие ко Дню памяти жертв политических репрессий
В Ингушетии определили победителей детского конкурса по сбору макулатуры
Малгобекские школьники провели акции «Надень маску — защити себя от Covid-19» и «Внимание, дети!»
Ингушскому спортсмену Руслану Албогачиеву присвоено звание мастера спорта России международного класса
Ингушский боксёр Рашид Кодзоев выступит на международном турнире Cold Wars 2 в Минске
Ингушский пауэрлифтер Магомед Кодзоев стал победителем открытого Кубка Европы
Ингушский спортсмен Амирхан Ярыжев стал победителем открытого Кубка Европы по силовым видам спорта
Илез Хашагульгов стал вторым на Всероссийском турнире по грэпплингу «Пять звёзд»
Ингушские спортсмены привезли пять медалей с межрегиональных соревнований по боксу в Ачхой-Мартане
Ингушский боксер Ислам Баркинхоев стал бронзовым призером Всероссийского турнира

Главное

Яндекс.Метрика

 