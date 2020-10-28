Житель Ингушетии, пытавшийся вскрыть банкомат, обвиняется в повреждении имущества

Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК России, установлено, что обвиняемый действовал совместно с неустановленными пока сообщниками. Он покушался на кражу денежных средств, в сумме 3 491 300 рублей из терминала, находящегося в отделении почтовой связи в сельском поселении Экажево Назрановского района.

Гражданин пытался взорвать терминал, чем совершил умышленное повреждение банкомата на сумму более 1 050 000 рублей, а также имущества и помещения отделения почтовой связи «Экажево-1» — на общую сумму 64 580 рублей, говорится в релизе.