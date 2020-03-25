Житель Ингушетии пытался передать заключенному шесть телефонов с зарядными устройствами в заводской колбасе

«При досмотре продуктов питания, переданных жителем республики для обвиняемого по ч. 2 ст. 161 УК РФ, в колбасе заводского производства в вакуумной упаковке были обнаружены и изъяты 6 мобильных телефонов и иные запрещенные к использованию предметы», — сказал представитель пресс-службы.

Он пояснил, что составленный по данному эпизоду материал о правонарушении направлялся в мировой суд судебного участка № 1 по Карабулаку. Изучив материалы дела, Карабулакский районный суд вынес решение о привлечении нарушителя к административной ответственности с конфискацией имущества.

В ОФСИН напомнили, что передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или ИВС, предметов, продуктов питания, приобретение, хранение которых запрещено законом, влечет наложение административного штрафа в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Запрещенные вещества подлежат конфискации.