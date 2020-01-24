Приговор

Житель Ингушетии проведет четыре года в колонии за вымогательство крупной суммы денег

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Вынесен приговор 47-летнему жителю республики по делу о вымогательстве у местной жительницы 800 тыс. рублей за нераспространение позорящих ее фотографий, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Установлено, что мужчина с 2012 по 2017 год в составе группы лиц, по предварительному сговору, вымогал у местной жительницы денежные средства под угрозой распространения позорящих ее фото и видеоматериалов», — отметил собеседник издания.

Таким образом, он получил от нее около 800 тыс. рублей, которыми члены группы распорядились по своему усмотрению, добавил сотрудник пресс-службы.

Жителю сельского поселения Экажево Назрановского района инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. «а», «г» ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

С учетом наличия на иждивении шестерых детей ему назначено наказание в виде лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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