Приговор

Житель Ингушетии проведет 1,5 года в колонии строгого режима за хищение инструментов на 12,6 тыс. рублей

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В Ингушетии к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима приговорили местного жителя за хищение строительных инструментов на сумму 12 тыс. 600 рублей.

Прокуратурой Магаса поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК России — «кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину», сообщает пресс-служба надзорного ведомства Ингушетии.

Судом установлено, что злоумышленник, занимавшийся установкой окон, в мае 2020 года, находясь в помещении чердака строящегося многоквартирного дома в столице республики, осознавая преступный характер своих действий, похитил строительные инструменты, а именно: отбойный молоток марки «Макита МТ 860» и угловую шлифовальную машинку марки «Макита ГА 4534», принадлежащие одному из рабочих.

Скрывшись с места преступления, он распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшему значительный материальный ущерб.

Принимая во внимание все обстоятельства дела, в соответствии с позицией государственного обвинителя, приговором Магасского районного суда подсудимый признан виновным в инкриминируемом деянии и ему, с учетом рецидива преступления, назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, говорится в релизе.

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