Житель Ингушетии приговорен к 420 часам работ за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения

Отмечается, что прокуратурой Карабулака поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя города.

Судом установлено, что злоумышленник, будучи ранее судимым за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, вновь в декабре 2020 года сел за руль автомобиля в нетрезвом виде, и был задержан сотрудниками ДПС.

Карабулакский районный суд, согласившись с позицией гособвинителя, признал его виновным в инкриминируемом деянии и назначил наказание в виде 420 часов обязательных работ, с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.