Приговор

Житель Ингушетии приговорен к 420 часам работ за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения

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Житель Ингушетии за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения приговорен к более 400 часам обязательных работ с лишением права управления ТС на 3 года, сообщает надзорное ведомство республики.

Отмечается, что прокуратурой Карабулака поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя города.

Судом установлено, что злоумышленник, будучи ранее судимым за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, вновь в декабре 2020 года сел за руль автомобиля в нетрезвом виде, и был задержан сотрудниками ДПС.

Карабулакский районный суд, согласившись с позицией гособвинителя, признал его виновным в инкриминируемом деянии и назначил наказание в виде 420 часов обязательных работ, с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.

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