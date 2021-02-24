Приговор

Житель Ингушетии приговорен к 200 часам обязательных работ за оскорбление полицейского

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Житель Назрановского района Ингушетии осужден за публичное оскорбление полицейского при исполнении им своих должностных обязанностей. Ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, прокуратурой Сунженского района Ингушетии поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК России — «оскорбление представителя власти, при исполнении им своих должностных обязанностей».

Судом установлено, что злоумышленник, 24 сентября 2020 года, находясь в общественном месте — на территории парка сельского поселения Нестеровское, проигнорировав законные требования полицейского патрульно-постовой службы проехать в отдел полиции, публично оскорбил последнего, в присутствии другого правоохранителя и гражданских лиц.

Приговором Сунженского районного суда он признан виновным в совершении инкриминируемого деяния.

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