Житель Ингушетии приговорен к 200 часам обязательных работ за оскорбление полицейского

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, прокуратурой Сунженского района Ингушетии поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК России — «оскорбление представителя власти, при исполнении им своих должностных обязанностей».

Судом установлено, что злоумышленник, 24 сентября 2020 года, находясь в общественном месте — на территории парка сельского поселения Нестеровское, проигнорировав законные требования полицейского патрульно-постовой службы проехать в отдел полиции, публично оскорбил последнего, в присутствии другого правоохранителя и гражданских лиц.

Приговором Сунженского районного суда он признан виновным в совершении инкриминируемого деяния.