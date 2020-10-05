Житель Ингушетии приговорен к 16 годам в колонии строгого режима за участие в преступном сообществе

Отмечается, что собранные главным следственным управлением СКР по СКФО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Тимуру Орцханову. Он признан виновным в совершении таких преступлений, как — участие в преступном сообществе, убийство, участие в устойчивой вооруженной группе (банде), посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, умышленное повреждение имущества, незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств, незаконное изготовление взрывчатых веществ, взрывных устройств.

Следствием и судом установлено, что в июне 2006 года Орцханов добровольно вступил в состав устойчивой вооруженной группы, структурно входившей в преступное сообщество, созданное Докку Умаровым и Али Тазиевым, и принял активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

В период с октября 2010 года по октябрь 2012 года на территории Ингушетии и Северной Осетии он совершил убийство сотрудника ГУ МЧС России по республике Ингушетия, вооруженные нападения на работников УГИБДД МВД России двух республик, военнослужащих внутренних войск, в результате которых шестеро из них погибли, а еще шестеро получили ранения. Кроме того, члены бандгруппы с участием Орцханова планировали совершить ряд посягательств в отношении военнослужащих, дислоцирующихся на территориях указанных регионов.

C 2012 года он скрывался от уголовного преследования в европейских государствах. В 2019 году он был депортирован из Германии на территорию России.

За совершение вышеперечисленных в период с 2011 по 2020 год осуждены и приговорены к срокам от 7 лет до пожизненного лишения свободы более 20 участников преступного сообщества.

Уголовное преследование в отношении 12 боевиков прекращено в связи с их смертью.

Кроме того по уголовному делу 8 человек объявлено в федеральный и международный розыск.

В настоящее время к уголовной ответственности привлекается Али Тазиев, кроме того проверяется причастность еще ряда лиц, устанавливаются их роль и действия в составе преступного сообщества. Расследование уголовного дела продолжается, принимаются активные меры для установления других участников преступной организации, совершивших нападения.