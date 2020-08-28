Житель Ингушетии предстанет перед судом за хищение бюджетных средств для сирот и хранение оружия

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Завершено расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 222 УК РФ в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в хранении огнестрельного оружия и хищении бюджетных средств, предназначенных для обустройства детей-сирот. Об этом газете «Ингушетия» сообщил представитель регионального главка СКР.

«Установлено, что житель республики, будучи гендиректором ООО «Мрия», с 2016 по 2017 г. заключил контракты с Минобразования региона, согласно которым должен был передать в госсобственность ведомству благоустроенное жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Министерство обязалось произвести оплату в безналичной форме в сумме около 38,6 млн руб. на расчетный счет компании», — отметил собеседник издания.

По его информации, обвиняемый представил подложные документы по семи квартирам и похитил свыше 10 млн руб. бюджетных средств.

При этом во время обыска в его доме было обнаружено незаконно хранящееся огнестрельное оружие.

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