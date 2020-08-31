Мошенничество

Житель Ингушетии попался на махинациях при получении 6 млн рублей как вынужденный переселенец

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Уголовное дело 46-летнего местного жителя о крупном мошенничестве при получении соцвыплат для вынужденных переселенцев из Чечни дошло до Магасского районного суда, сообщили газете «Ингушетия» в республиканской прокуратуре.

«По версии следствия, мужчина в 2017 году представил в Миннац республики подложные документы об утрате жилья его семьей из девяти человек. На их основании ему по ФЦП «Жилище» выдали сертификат на сумму более 6 млн рублей», — отметил собеседник издания.

По его данным, на эти средства обвиняемый приобрел жилой дом.

Вместе с тем ни сам злоумышленник, ни члены его семьи в Чеченской Республике не проживали, вынужденными переселенцами не являлись, прав для участия в программе и получения жилищного сертификата не имели.

Ему вменяют ч. 4 ст. 159.2 УК России (мошенничество при получении социальных выплат, совершенное в особо крупном размере).

Дело с утвержденным обвинительным заключением надзорного ведомства передано в суд для рассмотрения по существу.

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