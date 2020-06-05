Житель Ингушетии попал под следствие за посягательство на жизнь полицейских

«По данным следствия, 13 марта этого года мужчина в сельском поселении Экажево произвел выстрелы из огнестрельного оружия в сторону сотрудников правоохранительных органов, прибывших на осмотр места происшествия, для воспрепятствования их законной деятельности», — сказал представитель ведомства.

При этом он отметил, что в результате обстрела никто не пострадал.

Местному жителю инкриминируют ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Сейчас следователи принимают меры по установлению местонахождения и задержанию подозреваемого.

Как сообщали ранее нашему изданию в пресс-службе республиканского МВД, около 16:50 на улице Арапиева сельского поселения Экажево между несколькими местными жителями произошел конфликт, в ходе которого его участники применили огнестрельное оружие.

В результате от полученных ранений на месте происшествия скончался один человек, еще один похищен людьми, передвигавшимися на автомобилях Lada Granta и Hyundai Solaris.

При попытке прекратить противоправные действия участников конфликта пострадали двое полицейских, незамедлительно выехавших на место происшествия после получения информации.

Они были госпитализированы в медучреждение с телесными повреждениями, один из них получил ранение в ногу из травматического пистолета.