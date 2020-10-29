Житель Ингушетии получил условный срок за нелегальную врезку в нефтепровод

«Установлено, что мужчина в сентябре 2019 г. в сельском поселении Южное для кражи нефти с помощью дрели-шуруповерта со сверлом повредил трубу нефтепровода, установив в нее два шаровых крана с хомутом. Однако похитить нефть он не смог в связи с обнаружением врезки работниками ОАО «РН Ингушнефть», — отметил представитель надзорного ведомства.

Ему вменяли ч. 3 ст. 30 — п. «б» ч. 3 ст. 158 и ч. 3 ст. 215.3 УК РФ (покушение на кражу; повреждение нефтепровода, которое могло повлечь нарушение его нормальной работы и было совершено из корыстных или хулиганских побуждений).

С учетом возмещения причинённого ущерба мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.