Житель Ингушетии получил условный срок по делу о махинациях на 6 млн рублей
Суд признал местного жителя виновным в мошенничестве при получении выплат в качестве вынужденного переселенца, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе прокуратуры республики.
«Мужчина приобрел подложное удостоверение вынужденного переселенца и обратился в администрацию Назрани, с заявлением о включении его семьи в списки нуждающихся в господдержке, для получения субсидии на строительство жилья», — сказал собеседник издания.
Он отметил, что на основании этого заявления его семья поставлена на учет.
В результате преступных действий мужчина получил жилищный сертификат на сумму более 6 миллионов рублей.
Фальшивому беженцу инкриминировали мошенничество при получении выплат в особо крупном размере (ч.4 ст.159.2 УК России).
При вынесении приговора Магасский районный суд учел признание своей вины подсудимым, частичное возмещение причиненного государству ущерба.
Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Также суд удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании с него причиненного ущерба за вычетом уже выплаченной подсудимым суммы.