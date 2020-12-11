Житель Ингушетии получил условный срок по делу о махинациях на 6 млн рублей

«Мужчина приобрел подложное удостоверение вынужденного переселенца и обратился в администрацию Назрани, с заявлением о включении его семьи в списки нуждающихся в господдержке, для получения субсидии на строительство жилья», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что на основании этого заявления его семья поставлена на учет.

В результате преступных действий мужчина получил жилищный сертификат на сумму более 6 миллионов рублей.

Фальшивому беженцу инкриминировали мошенничество при получении выплат в особо крупном размере (ч.4 ст.159.2 УК России).

При вынесении приговора Магасский районный суд учел признание своей вины подсудимым, частичное возмещение причиненного государству ущерба.

Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Также суд удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании с него причиненного ущерба за вычетом уже выплаченной подсудимым суммы.