Приговор

Житель Ингушетии получил три года колонии за нападение на почтальона с пенсией

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Житель Ингушетии получил три года колонии за нападение на почтальона в декабре прошлого года, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Отмечается, что Магасским районным судом с участием гособвинителя прокуратуры города Назрани рассмотрено уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК России — «разбой».

Судом установлено, что злоумышленник, 8 декабря 2020 года совершил разбойное нападение на почтальона почтовой связи «ОПС-Альтиево-386130». При этом он нанес женщине несколько ударов рукой в область правового предплечья и ножом порезал ей пальцы обоих рук. Подавив ее волю к сопротивлению, он похитил сумку, в которой находились принадлежащие ей и АО «Почта России» денежные средства, на общую сумму более 110 тыс. рублей, из которых 51 тыс. рулей полагалась для выплат пенсий пенсионерам.

Уже через несколько дней злоумышленник был задержан сотрудниками полиции и в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

С учетом позиции государственного обвинителя, возмещения причиненного ущерба, приговором суда он признан виновным в инкриминируемом деянии и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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