Житель Ингушетии поджег автомобиль после ранения своего оппонента в ходе ссоры

«Инцидент произошел в среду в районе АТС «Варшавка», взорвалась автомашина ВАЗ-2106 без государственных номеров», — сказал собеседник издания.

По его словам, на место ЧП выезжали сотрудники полиции. Предположительно, произошел взрыв газового баллона в автомобиле.

В ходе разбирательства установлено, что один из местных жителей во время ссоры выстрелил в ногу оппоненту, скрываясь с места происшествия, он поджег машину. Сейчас его ищет полиция. Речь идет об обычном бытовом случае.