Житель Ингушетии поджег автомобиль после ранения своего оппонента в ходе ссоры
В Гамурзиевском административном округе Назрани накануне взорвался автомобиль ВАЗ-2106 без госномеров, жертв и пострадавших нет, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.
«Инцидент произошел в среду в районе АТС «Варшавка», взорвалась автомашина ВАЗ-2106 без государственных номеров», — сказал собеседник издания.
По его словам, на место ЧП выезжали сотрудники полиции. Предположительно, произошел взрыв газового баллона в автомобиле.
В ходе разбирательства установлено, что один из местных жителей во время ссоры выстрелил в ногу оппоненту, скрываясь с места происшествия, он поджег машину. Сейчас его ищет полиция. Речь идет об обычном бытовом случае.