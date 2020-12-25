Житель Ингушетии подозревается в угрозе применения насилия в отношении полицейского
В Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя республики. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК России — «угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.
По данным следствия, 4 декабря 2020 года днем, находясь на территории домовладения, в сельском поселении Кантышево Назрановского района, подозреваемый мужчина высказал угрозу применения насилия в отношении полицейских, находившихся в форменном обмундировании установленного образца и при исполнении служебных обязанностей по обеспечению общественного порядка.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.