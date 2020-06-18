Житель Ингушетии подозревается в убийстве брата

Правоохранителями установлено, что смертельные ранения погибшему причинил в результате внезапно возникшей ссоры 20-летний брат, который задержан и доставлен в отделение полиции.

По предварительным данным причиной убийства явилась резкая критика со стороны погибшего в адрес младшего брата за употребление алкоголя.