МВД

Житель Ингушетии подозревается в убийстве брата

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По информации пресс-службы МВД по Ингушетии, глубокой ночью 18 июня в больницу поступил 25-летний житель Сунженского района республики, который скончался от полученных ножевых ранений.

Правоохранителями установлено, что смертельные ранения погибшему причинил в результате внезапно возникшей ссоры 20-летний брат, который задержан и доставлен в отделение полиции.

По предварительным данным причиной убийства явилась резкая критика со стороны погибшего в адрес младшего брата за употребление алкоголя.

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