Житель Ингушетии подозревается в убийстве брата
По информации пресс-службы МВД по Ингушетии, глубокой ночью 18 июня в больницу поступил 25-летний житель Сунженского района республики, который скончался от полученных ножевых ранений.
Правоохранителями установлено, что смертельные ранения погибшему причинил в результате внезапно возникшей ссоры 20-летний брат, который задержан и доставлен в отделение полиции.
По предварительным данным причиной убийства явилась резкая критика со стороны погибшего в адрес младшего брата за употребление алкоголя.