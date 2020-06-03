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Житель Ингушетии подозревается в продаже нелицензированных лекарственных препаратов

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Житель города Назрани подозревается в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности по оптовой торговле лекарственными средствами для медицинского применения без соответствующей документации, сообщает пресс-служба МВД России по Ингушетии.

«2 июня 2020 года стало известно, что 43-летний житель Назрани осуществлял в отсутствие лицензии незаконную предпринимательскую деятельность по оптовой торговле лекарственными средствами для медицинского применения. В период времени с 1 января 2019 года по 1 апреля 2020 он незаконно получил доход в сумме свыше 13 миллионов рублей», говорится в сообщении.

Отмечается, что в действиях мужчины усматриваются признаки незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере — п. «б» ч. 2 ст. 171 УК России.

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