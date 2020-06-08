Житель Ингушетии подозревается в применении насилия в отношении сотрудника полиции

По данным следствия, 28 мая текущего года подозреваемый, находясь на посту ДПС «Алкун-Таргим», расположенном на ФАД «Кавказ», применил насилие в отношении сотрудника полиции при исполнении им своих служебных обязанностей по обеспечению правопорядка и общественной безопасности.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.