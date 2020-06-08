Житель Ингушетии подозревается в применении насилия в отношении сотрудника полиции
В отношении 41-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело. Он подозревается в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.
По данным следствия, 28 мая текущего года подозреваемый, находясь на посту ДПС «Алкун-Таргим», расположенном на ФАД «Кавказ», применил насилие в отношении сотрудника полиции при исполнении им своих служебных обязанностей по обеспечению правопорядка и общественной безопасности.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.