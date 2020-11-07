Житель Ингушетии подозревается в применении насилия в отношении полицейского
В отношении 29-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК России — «применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.
По данным следствия, 25 октября 2020 года около полуночи подозреваемый мужчина, находясь в городе Назрани, в ответ на требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия, выразившиеся в нарушении общественного порядка, применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.