Житель Ингушетии подозревается в применении насилия в отношении полицейского

По данным следствия, 25 октября 2020 года около полуночи подозреваемый мужчина, находясь в городе Назрани, в ответ на требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия, выразившиеся в нарушении общественного порядка, применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.