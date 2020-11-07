Следком

Житель Ингушетии подозревается в применении насилия в отношении полицейского

0

В отношении 29-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК России — «применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным следствия, 25 октября 2020 года около полуночи подозреваемый мужчина, находясь в городе Назрани, в ответ на требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия, выразившиеся в нарушении общественного порядка, применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Калиматов продлил каникулы для начальных классов для снижения риска заражения коронавирусом
В Госавтоинспекции Ингушетии сбой на портале госуслуг парализовал работу по регистрации транспорта
В Ингушетии за сутки подтверждено 67 новых случаев Covid-19
Один день из жизни туристов в горной Ингушетии изобразят в аэропорту «Магас»
Калиматов считает, что необходимо определить приоритеты в борьбе за безопасность на дорогах Ингушетии
В Ингушетии осудили мужчину за повреждение древнего памятника
Прокуратура добилась досрочного прекращения полномочий депутата в Ингушетии из-за утраты доверия
Сотрудники Национальной библиотеки Ингушетии приняли участие в «Большом этнографическом диктанте»
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка к 125-летию Гапура Ахриева
В Ингушетии объявлены победители флешмобов, посвященных «Ночи искусств» и Дню народного единства
Фонд Ингушского государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова пополнился уникальными экспонатами

Главное

Яндекс.Метрика

 