Следком

Житель Ингушетии подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшем по неосторожности ее смерть

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В отношении 51-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК России — «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным следствия, 13 декабря текущего года подозреваемый, находясь в домовладении в городе Карабулаке, будучи в состоянии алкогольного опьянения, умышленно нанес несколько ударов кулаками в голову 44-летней женщине, в результате чего причинил ей закрытую черепно-мозговую травму осложнившуюся кровоизлиянием в мозг, от которой потерпевшая скончалась.

Подозреваемый задержан в порядке ст. ст.91,92 УПК России. В ближайшее время следствие планирует выйти с ходатайством в суд, об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.

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