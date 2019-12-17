Житель Ингушетии подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшем по неосторожности ее смерть

По данным следствия, 13 декабря текущего года подозреваемый, находясь в домовладении в городе Карабулаке, будучи в состоянии алкогольного опьянения, умышленно нанес несколько ударов кулаками в голову 44-летней женщине, в результате чего причинил ей закрытую черепно-мозговую травму осложнившуюся кровоизлиянием в мозг, от которой потерпевшая скончалась.

Подозреваемый задержан в порядке ст. ст.91,92 УПК России. В ближайшее время следствие планирует выйти с ходатайством в суд, об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.