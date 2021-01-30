Житель Ингушетии подозревается в нарушении требований безопасности при реализации сжиженного газа на АГЗС
В отношении 63-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК России — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
По данным следствия, 11 декабря 2020 года сотрудниками полиции проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка» на автомобильной газозаправочной станции, расположенной в сельском поселении Троицкое Сунженского района республики, принадлежащей индивидуальному предпринимателю.
В нарушение требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, установлен факт сбыта подозреваемым мужчиной за денежное вознаграждение сжиженного углеводородного газа (пропан), который мог стать реальной причиной возникновения пожара, причинения вреда жизни и здоровью потребителей.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.