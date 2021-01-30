Следком

Житель Ингушетии подозревается в нарушении требований безопасности при реализации сжиженного газа на АГЗС

0

В отношении 63-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК России — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, 11 декабря 2020 года сотрудниками полиции проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка» на автомобильной газозаправочной станции, расположенной в сельском поселении Троицкое Сунженского района республики, принадлежащей индивидуальному предпринимателю.

В нарушение требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, установлен факт сбыта подозреваемым мужчиной за денежное вознаграждение сжиженного углеводородного газа (пропан), который мог стать реальной причиной возникновения пожара, причинения вреда жизни и здоровью потребителей.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
19 коррупционных преступлений выявлено правоохранителями Ингушетии в 2020 году
Правительство России проиндексировало федеральные социальные пособия
В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 45 человек
МВД по Ингушетии призывает граждан не участвовать в несанкционированных акциях
В Ингушетии обновили фонд музыкальных инструментов
Школьники Ингушетии примут участие в конкурсе экологических проектов
Четыре дома культуры открыли в Назрановском и Сунженском районах Ингушетии
Центральная школа искусств Ингушетии приглашает на онлайн-концерт, приуроченный к 265-летию Моцарта
Объем производства продукции АПК Ингушетии увеличился в прошлом году более чем на 1%
В Ингушетии примирили 12 кровников
В Ингушетии пройдет вечер памяти, приуроченный к 29-летию подвига Героя Российской Федерации Суламбека Осканова

Главное

Яндекс.Метрика

 