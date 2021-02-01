Житель Ингушетии подозревается в даче взятки полицейскому
В отношении 53-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291 УК России (дача взятки должностному лицу), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.
По данным следствия, 23 января 2021 года мужчина дал взятку сотруднику полиции за неразглашение сведений о реализации им алкогольной продукции.
Сотрудник полиции от получения взятки отказался.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.