Взятка

Житель Ингушетии подозревается в даче взятки полицейскому

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В отношении 53-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291 УК России (дача взятки должностному лицу), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, 23 января 2021 года мужчина дал взятку сотруднику полиции за неразглашение сведений о реализации им алкогольной продукции.

Сотрудник полиции от получения взятки отказался.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.

 

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