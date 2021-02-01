Житель Ингушетии подозревается в даче взятки полицейскому

По данным следствия, 23 января 2021 года мужчина дал взятку сотруднику полиции за неразглашение сведений о реализации им алкогольной продукции.

Сотрудник полиции от получения взятки отказался.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.