Житель Ингушетии передал в дар краеведческому музею имени Тугана Мальсагова предметы эпохи средневековья

Среди подаренных предметов — подвеска в форме человека в головном уборе и кольцо-пряжка с девятью выступающими налепами эпохи средневековья. Предметы, найденные на территории кладбища в сельском поселении Яндаре в процессе копания могилы, на глубине 1,5 м, подарил музею местный житель Умалат Кодзоев.

«Предметы, которые находят и передают нам в музей, глубже раскрывают историю нашего народа. Находка относится к эпохе средневековья. Это очень интересная и ценная коллекция для нашего музея. Хочется сказать большое спасибо Кодзоеву Умалату Суламбековичу за ценный материал», — рассказала газете «Ингушетия» научный сотрудник по археологии Роза Измайлова.