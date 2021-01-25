Культура

Житель Ингушетии передал в дар краеведческому музею имени Тугана Мальсагова предметы эпохи средневековья

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Житель республики передал в дар Ингушскому государственному музею краеведения имени Тугана Мальсагова ценные экспонаты, сообщила пресс-служба учреждения.

Среди подаренных предметов — подвеска в форме человека в головном уборе и кольцо-пряжка с девятью выступающими налепами эпохи средневековья. Предметы, найденные на территории кладбища в сельском поселении Яндаре в процессе копания могилы, на глубине 1,5 м, подарил музею местный житель Умалат Кодзоев.

«Предметы, которые находят и передают нам в музей, глубже раскрывают историю нашего народа. Находка относится к эпохе средневековья. Это очень интересная и ценная коллекция для нашего музея. Хочется сказать большое спасибо Кодзоеву Умалату Суламбековичу за ценный материал», — рассказала газете «Ингушетия» научный сотрудник по археологии Роза Измайлова.

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