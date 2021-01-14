Житель Ингушетии ответит в суде за подрыв банкомата с помощью металлического баллона для огнетушителя

«По версии следствия, мужчина в 2020 году вступил в преступный сговор с неустановленными лицами на хищение денежных средств из банкомата. Ночью 10 апреля он и его два сообщника, прибыв к зданию отделения почтовой связи в сельском поселении Экажево, повредив навесной и врезной замки входных дверей, проникли в помещение», — сказал представитель надзорного ведомства.

По его словам, с помощью монтировки налетчики предприняли попытку вскрыть банкомат ПАО «Почта Банк», которая не увенчалась успехом.

Затем сообщники с использованием самодельного устройства из металлического баллона для огнетушителя взорвали его. Но достать кассеты с деньгами им так и не удалось. При этом злоумышленник от взрыва получил телесные повреждения. Не достигнув желаемой цели, они скрылись с места преступления.

При этом собеседник газеты отметил, что в момент налета в банкомате находились более 3,4 млн рублей.

В результате взрыва были повреждены банкомат и помещение почтового отделения. Тем самым ПАО «Почта Банк» и управлению Федеральной почтовой связи причинен материальный ущерб на сумму более 1 млн рублей.

Раненый мужчина вскоре был задержан полицейскими в больнице. Ему вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 158, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, в особо крупном размере; умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем взрыва). Его заключили под стражу.

Уголовное дело прокуратурой направлено в Назрановский районный суд республики для рассмотрения по существу.

В отношении его подельников уголовное дело выделено в отдельное производство.