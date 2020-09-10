Житель Ингушетии ответит в суде за незаконное потребление электроэнергии на 22,5 млн рублей

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Магасский районный суд республики рассмотрит дело жителя Ингушетии, обвиняемого в причинении крупного имущественного ущерба энергокомпании, сообщается на сайте главка МВД России по СКФО.

Отмечается, что следственной частью ведомства совместно с коллегами из МВД по Ингушетии установлено, что злоумышленник с декабря 2018 г. по август 2019 г. осуществил безучётное потребление электроэнергии в объеме 3,6 млн кВт. ч. В результате энергоресурсной компании причинен ущерб на сумму более 22,5 млн рублей.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением замгенпрокурора РФ дошло до суда.

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