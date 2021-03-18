Житель Ингушетии отработает 400 часов за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения

Карабулакским районным судом установлено, что мужчина, являясь лицом, имеющим судимость за управление транспортным в нетрезвом виде, вновь 23 декабря 2020 года управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, до отстранения инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД России по городу.

С учетом наличия на иждивении малолетних детей, мужчине назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ с лишением права управлять транспортным средством на три года.