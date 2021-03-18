Приговор

Житель Ингушетии отработает 400 часов за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения

0

Житель города Карабулака Ингушетии осужден к 400 часам обязательных работ за езду в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

Карабулакским районным судом установлено, что мужчина, являясь лицом, имеющим судимость за управление транспортным в нетрезвом виде, вновь 23 декабря 2020 года управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, до отстранения инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД России по городу.

С учетом наличия на иждивении малолетних детей, мужчине назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ с лишением права управлять транспортным средством на три года.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии загорелся склад магазина
ЦУР Ингушетии оперативно отреагировал на жалобу в социальных сетях пациентки больницы
Прокуратурой Джейрахского района Ингушетии выявлены нарушения на объектах спорта
Студия художественного слова «Выдох» приглашает любителей поэзии на интересное мероприятие
Житель Ингушетии получил три года колонии за нападение на почтальона с пенсией
В Пседахе прошел час информации для школьников «Крым в истории России»
В Национальной библиотеке Ингушетии ко Дню воссоединения Крыма с Россией проходит выставка «Общность исторических судеб»
По нацпроекту «Демография» в Ингушетии открылся шестой с начала года детский сад с ясельной группой
Депутат Госдумы от Ингушетии назвал слова Байдена о Путине истерией из-за отсутствия эффекта от санкций
Специалисты ингушского ЦУР откликнулись на жалобу жителя республики
В Ингушетии планируется строительство 20 детских садов

Главное

Яндекс.Метрика

 