Житель Ингушетии осужден за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения к 450 часам обязательных работ
Прокуратурой города Магаса поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя, он обвиняется в управлении автомобилем в состоянии опьянения.
Судом установлено, что злоумышленник, будучи ранее судимым за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, вновь в декабре 2020 г. сел за руль автомобиля в нетрезвом виде. Пьяный водитель был задержан сотрудниками ДПС в Магасе.
Магасский районный суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал его виновным в инкриминируемом деянии и назначил наказание в виде 450 часов обязательных работ, с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.