Житель Ингушетии оштрафован за незаконное хранение наркотиков
Суд признал виновным 65-летнего жителя сельского поселения Новый Редант Малгобекского района в незаконном хранении марихуаны, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба прокуратуры региона.
Согласно материалам дела, в октябре 2019 года мужчина был доставлен в МО МВД России «Малгобекский», где при его личном досмотре было обнаружено и изъято наркотическое средство — марихуана, весом 32,72 грамма, хранившееся у него для личного употребления.
С учетом характера и степени общественной опасности содеянного, Малгобекский городской суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 75 тыс. рублей.