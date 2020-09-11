Житель Ингушетии оштрафован за незаконное хранение наркотиков

Согласно материалам дела, в октябре 2019 года мужчина был доставлен в МО МВД России «Малгобекский», где при его личном досмотре было обнаружено и изъято наркотическое средство — марихуана, весом 32,72 грамма, хранившееся у него для личного употребления.

С учетом характера и степени общественной опасности содеянного, Малгобекский городской суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 75 тыс. рублей.