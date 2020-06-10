Житель Ингушетии оштрафован на 100 тыс. рублей за ложный донос

Следствием и судом установлено, что осужденный, недовольный работой правоохранителей, несущих службу на территории города Назрани, в феврале текущего года, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, обратился в правоохранительные органы с заявлением о применении в отношении него сотрудниками полиции физического насилия. В действительности такой факт места не имел.

Тем самым он посягнул на нормальную деятельность органов предварительного следствия, а также создавал для невиновных людей угрозу безосновательного уголовного преследования и ограничения в правах.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.