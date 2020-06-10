Приговор

Житель Ингушетии оштрафован на 100 тыс. рублей за ложный донос

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Решением суда 32-летний житель Ингушетии признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК России — «заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления», сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Следствием и судом установлено, что осужденный, недовольный работой правоохранителей, несущих службу на территории города Назрани, в феврале текущего года, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, обратился в правоохранительные органы с заявлением о применении в отношении него сотрудниками полиции физического насилия. В действительности такой факт места не имел.

Тем самым он посягнул на нормальную деятельность органов предварительного следствия, а также создавал для невиновных людей угрозу безосновательного уголовного преследования и ограничения в правах.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

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