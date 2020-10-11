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Житель Ингушетии обвиняется в хищении нефти путем незаконной врезки

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Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя города Малгобека. Он обвиняется в хищении нефти из нефтепровода путем врезки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ингушетии. 

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.215.3 УК России (повреждение нефтепровода из корыстных побуждений). По данным следствия, подозреваемый из корыстных побуждений установил незаконную врезку в нефтепровод, расположенный в сельском поселении Южное Малгобекского муниципального района республики, по которому поступает нефтеводяная смесь», — говорится в сообщении.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

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