Житель Ингушетии обвиняется в хищении нефти путем незаконной врезки

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.215.3 УК России (повреждение нефтепровода из корыстных побуждений). По данным следствия, подозреваемый из корыстных побуждений установил незаконную врезку в нефтепровод, расположенный в сельском поселении Южное Малгобекского муниципального района республики, по которому поступает нефтеводяная смесь», — говорится в сообщении.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.