Житель Ингушетии награжден орденом Мужества за спасение двух военных при обстреле колонны

«Газиков оказался в эпицентре инцидента, произошедшего 16 апреля 1998 года, случайно: он направлялся по работе на принадлежащем ему КАМАЗе в Моздок. В этот период на перевале произошел обстрел террористами колонны российских войск. В преследование нападавших и был вовлечен остановленный военнослужащими по дороге житель Малгобека», — отметил собеседник издания.

По его информации, тогда в результате последовавшей перестрелки погиб один военнослужащий. Еще двоим, уже будучи раненым, Газиков, не растерявшись в сложной ситуации, смог спасти жизни.

История получила известность только в 2019 году. 21 августа указом президента Путина за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга в экстремальных условиях, Магомед Султан-Гиреевич был награжден Орденом мужества