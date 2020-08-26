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Житель Ингушетии награжден орденом Мужества за спасение двух военных при обстреле колонны

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Указом Президента России Владимира Путина житель Ингушетии Магомед Газиков, спасший жизни двух военных в апреле 1998 года, награжден орденом Мужества. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе руководителя региона.

«Газиков оказался в эпицентре инцидента, произошедшего 16 апреля 1998 года, случайно: он направлялся по работе на принадлежащем ему КАМАЗе в Моздок. В этот период на перевале произошел обстрел террористами колонны российских войск. В преследование нападавших и был вовлечен остановленный военнослужащими по дороге житель Малгобека», — отметил собеседник издания.

По его информации, тогда в результате последовавшей перестрелки погиб один военнослужащий. Еще двоим, уже будучи раненым, Газиков, не растерявшись в сложной ситуации, смог спасти жизни.

История получила известность только в 2019 году. 21 августа указом президента Путина за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга в экстремальных условиях, Магомед Султан-Гиреевич был награжден Орденом мужества

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