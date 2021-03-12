Приговор

Житель Грузии получил в Ингушетии условный срок за избиение сожительницы

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Житель Грузии получил в Ингушетии условный срок за избиение сожительницы, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Отмечается, что прокуратурой Назрани поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего гражданина Грузии. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 112 УК России (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Судом установлено, что мужчина в октябре прошлого года в Назрани в состоянии алкогольного опьянения в ходе внезапно возникшего конфликта со своей сожительницей нанес ей удары кулаком и ногой, а также бутылкой.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшей причинены телесные повреждения, квалифицируемые как средней степени тяжести вред здоровью, что повлекло расстройство здоровья свыше 3-х недель.

Магасский районный суд, с учетом позиции гособвинителя, наличия на иждивении двух малолетних детей, примирения с потерпевшей, признал его виновным в совершении инкриминируемого деяния и назначил наказание в виде лишения свободы условно сроком на 2 года с испытательным сроком на 2 года.

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