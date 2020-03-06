Женщины, они как пуговки, на них все держится!

В Ингушетии 8 марта — вовсе не про тюльпаны и женскую эмансипацию, это скорее о женской солидарности, мудрости и силе духа. Ведь так многое в жизни, без преувеличения, держится на женщинах. И это не могло не найти отклика в кино! Чтобы праздники удались, рекомендуем посмотреть...

Многим, живущим в городе кажется, что ветеринар — это про кошечек и собачек. Но правда жизни куда суровее: приходится и медведей оперировать, и рысей спасать. National Geographic умеет из обыденного сюжета сделать невероятную историю. Одна из них — о жизни ветеринара американского штата Юкона Мишель Окли, которая не оставит вас равнодушными, если вы цените сильных женщин и любите животных. Сериал снимается с 2014 года и по настоящее время, вышло уже 7 сезонов. А интерес все не спадает. Фильм добрый и с юмором, его можно смотреть вместе с детьми. Кстати у самого доктора — три дочери.

Жанр: документальный

Оценка на IMDB: 8.2

Где посмотреть: телеканал National Geographic Wild HD (доступен в пакете «Базовый» спутникового ТВ от МТС)

Когда: по будням 9:55, 13:25, 19:30, 2:25

Трейлер.

Чтобы женщину довести до убийства — надо постараться. Но уже если чаша терпения переполнена, мало не покажется! Узнать, почему женщины убивают, можно в одноименном сериале на телеканале A1 HD.

Времена меняются, а люди не очень. И 60, и 40 лет назад, и теперь есть факты, с которыми не мирятся. Домохозяйка 1960-х, светская львица1980-х и адвокатесса конца 2010-х: как бы ни менялся мир и технологии, контекст и уровень женщины все те же, а их реакция на неверность всегда остается непримиримой.

Жанр: сериал, драма, криминал, комедия

Оценка на Кинопоиске: 8.4

Где посмотреть: телеканал A1 HD (доступен в пакете «Базовый» спутникового ТВ от МТС )

Когда: 8 марта 2020 с 16:00 до 00:20 (10 серий, 1 сезон)

Трейлер.

Антропологи знают: любая надпись на теле что-то значит. Героиня сериала «Слепая зона» на Fox HD не собиралась становиться антропологом. Пришлось поневоле: а что еще остается, если ты оказываешься посреди центральной площади большого города — без памяти, без денег и друзей. И единственными зацепками о твоем прошлом оказываются многочисленные татуировки на теле.

Главные роли в сериале исполнили Джейми Александер, известная по фильмам «Тор» и «Тор-2: царство тьмы», и Салливан Степлтон, сыгравший в фильме «300 спартанцев: расцвет империи». Кстати, сериал продлен на пятый сезон, который выйдет в средине 2020 года.

Жанр: сериал, триллер, драма, криминал, боевик

Оценка на Кинопоиске: 7.0

Где посмотреть: телеканал Fox HD (доступен в пакете «Базовый» спутникового ТВ от МТС)

Когда: по будням 8:00

Трейлер.

Сильный характер воспитывается с детства. Девочки не только косы плести умеют, но и мир спасать. Конечно, с обаятельным напарником — сподручнее. На чем воспитываются ваши дети, пока вы пропадаете на работе или «залипаете» в инстаграм, можно узнать в мультсериале «Леди Баг и Супер-кот» на телеканале Disney.

Супергерои — девушка в образе-маске божьей коровки (Леди Баг) и отвязный, но скромный (как так?) парень в латексном костюме квази-кота (Супер-кот). Маниакальный злодей, жаждущий неограниченной власти, время от времени насылает на обывателей волшебных бабочек, которые превращают их в супер-злодеев, с чьей помощью надеется завоевать мир. Но всякий раз ему мешают супергерои, которые в жизни не знакомы, а встречаются только в экстремальных ситуациях.

Супер-кот влюблен в Леди Баг. А она... тут все запутано. Ей нравится одноклассник Адриан. Но он не обращает на нее внимание в ее человечьем обличье — девочки Маринетт. Потому, что он и есть Супер-кот и его сердце занято Леди Баг... Так и живут.

Жанр: мультсериал, фэнтези, семейный

Оценка на Кинопоиске: 6.9

Где посмотреть: телеканал Disney (доступен в пакете «Базовый» спутникового ТВ от МТС)

Когда: по будням 07:10, 13:30, 18:35, 21:30.