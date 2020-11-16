Женщину, получившую сильные ожоги при взрыве газа, транспортируют из Ингушетии в Дагестан

«Пациентка находится в отделении реанимации Ингушской республиканской клинической больницы в Назрани, ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Её ребенка удалось спасти благодаря успешно проведенной операции кесарева сечения», — сказал собеседник издания.

По его данным, жизни и здоровью новорожденного ничего не угрожает, он находится в республиканском перинатальном центре. Ребенка поместили в специальный бокс для выхаживания детей.

Как отметили в Минздраве, у молодой женщины 85% ожогов тела. Ведомство решает вопрос о её транспортировке в Дагестан — в специализированную клинику.

Напомним, сообщение о происшествии в частном домовладении на улице Осканова, 75, в сельском поселении Экажево в центр управления в кризисных ситуациях поступило в 14:57. Первоначальная версия о намеренном подрыве постройки не подтвердилась.

Как сообщили «Ингушетии» в республиканской прокуратуре, следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают причины взрыва.

На место происшествия выезжало руководство прокуратуры Назрановского района. Исполняющий обязанности прокурора республики Темур Воробьев взял на контроль ход процессуальной проверки.

Кроме того, надзорное ведомство проверит исполнение требований законодательства о пожарной безопасности со стороны контролирующих и надзорных органов. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.