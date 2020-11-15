Женщина, получившая сильные ожоги при взрыве газа в Ингушетии, доставлена в реанимацию

При хлопке бытового газа в частном доме в Назрановском районе сильные ожоги получила 23-летняя жительница сельского поселения Экажево, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

По имеющейся предварительной информации, произошел взрыв бытового газа. В результате происшествия 90% ожогов тела получила женщина 1997 года рождения. Сейчас она в тяжелом состоянии находится в реанимации Ингушской республиканской клинической больницы в Назрани», - сказал собеседник издания.

На месте инцидента работают правоохранительные органы, специалисты чрезвычайного ведомства.

По данным ГУ МЧС по региону, сообщение о происшествии в частном домовладении по улице Осканова, 75 в селе Экажево в центр управления в кризисных ситуациях поступило в 14:57. Первоначальная версия о намеренном подрыве постройки не подтвердилась.

Как сообщили «Ингушетии» в республиканской прокуратуре, следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают причина взрыва.

На место происшествия выезжало руководство прокуратуры Назрановского района. Исполняющий обязанности прокурора республики Темур Воробьев взял на контроль ход процессуальной проверки.

Кроме того, надзорное ведомство проверит исполнение требований законодательства о пожарной безопасности со стороны контролирующих и надзорных органов. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.