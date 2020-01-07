Женщина и два ребенка пострадали в ДТП в Магасе
В Магасе Ингушетии произошло дорожно-транспортное проишествие с участием трех автомашин, в результате чего, по предварительным данным, пострадала женщина и двое детей, сообщил газете «Ингушетия» источник в региональном МВД.
«Авария произошла на углу улицы Насыркортская в Магасе. По предварительным данным, пострадала женщина и двое детей, которых госпитализировали в ближайшее медучреждение», — сказал собеседник.
Обстоятельства и причины ДТП выясняются.