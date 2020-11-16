Зейнеп Дзарахова и ее ученицы провели мастер-класс по изготовлению истингов

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В Республиканском доме народного творчества Ингушетии состоялся мастер-класс по изготовлению войлочных ковров — истингов, сообщила пресс-служба учреждения.

Обучением этому древнему ремеслу ингушей занимается этнограф, доктор исторических наук Зейнеп Дзарахова — руководитель мастерской «Истинг», функционирующей на базе РДНТ. Ею написаны научные труды и сотни статей, раскрывающих самобытность культуры ингушского народа. Многие годы изучая быт, обычаи и традиции ингушей, Дзарахова получила бесценные знания о войлочном ковроделии, которыми она сегодня делится со всеми, кому интересно не только изучить технологию изготовления истинга, но и глубже познакомиться с историческим наследием, традиционными ремеслами ингушей.

Данный мастер-класс стал еще одним показателем большой работы по популяризации войлочного орнаментального ковроделия в Республике Ингушетия. На мероприятии собрались ученицы Зейнеп Дзараховой — мастера-ковроделы, занимающиеся этим ремеслом в одноименных мастерских «Истинг», организованных РДНТ на базе сельских домов культуры республики. Каждая из мастериц показала свое умение в изготовлении войлочных ковров.

Зейнеп Дзарахова провела небольшой экскурс в историю создания истингов, а также представила ковры из композиций «Ангушт» и «Лоами».

«Самое главное в возрождении национального искусства — это не выдумывать, а знать ингушскую национальную специфику и технологию изготовления войлока, создание ковра мозаичным способом и сохранение контурной четкости линий орнаментальной композиции», — отметила этнограф.

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