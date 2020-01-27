Землетрясение магнитудой 4 балла произошло в Джейрахском районе Ингушетии

Уточняется, что землетрясение произошло около полуночи в Алагирском районе Северной Осетии, очаг залегал на глубине около 1 км.

«Колебание земли почувствовали и жители Джейрахского района», — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.