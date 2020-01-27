Землетрясение

Землетрясение магнитудой 4 балла произошло в Джейрахском районе Ингушетии

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В горной части Ингушетии в ночь на понедельник произошло землетрясение магнитудой 4 балла, сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Уточняется, что землетрясение произошло около полуночи в Алагирском районе Северной Осетии, очаг залегал на глубине около 1 км.

«Колебание земли почувствовали и жители Джейрахского района», — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

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