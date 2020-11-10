Зелёный день от Cбера пройдет в онлайне и с максимальной выгодой для миллионов жителей южных регионов

Свои спецпредложения приготовили компании и сервисы экосистемы Сбера: Okko, Delivery Club, СберЗдоровье, СберМобайл, СберЕАптека, СберКорус, СберАвто, «Сетелем», СберУслуги, СберЛизинг, «Работа. ру», 2ГИС, СберЗдоровье, СберЛогистика, «Сбербанк страхование», «Сбербанк страхование жизни», и прочие. Также в Зелёный день свои эксклюзивные предложения сделают более 170 федеральных и региональных компаний и брендов из разных областей торговли и сферы услуг. В том числе «Дочки-Сыночки» предоставят скидку до 20% на одежду и обувь; Xiaomi — до 24% на смартфоны; McDonald’s — специальный сет за 99 рублей; «Детский Мир» — дополнительную скидку от 10 до 25% на популярные товары; «Эльдорадо» — скидку до 30% и многие другие.

Среди партнеров федеральной акции в 2020 году есть представители южного бизнеса. Спецпредложения для клиентов Сбера приготовили гостиничный комплекс «Богатырь», курорт «Красная поляна», магазин спецодежды «БлокПост», магазин цифровой техники «Цифроград» и текстильный дом «Cleanelly».

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Два года назад Сбер изменил традиционные представления о праздновании дня рождения нашей компании: ведь лучше не принимать подарки, а дарить их клиентам, сотрудникам и партнёрам. И мы рады, что эта идея понравилась миллионам жителей Юга России и Северного Кавказа. С каждым годом наш самый выгодный день становится всё более масштабным и ярким: присоединяются новые партнёры, расширяется число спецпредложений, в которые теперь входят даже такие консервативные банковские продукты, как ипотека. В этом году мы проводим Зеленый день онлайн. Уверен, акция станет отличной возможностью получить самые востребованные товары и услуги со скидками до 70% из любого удобного места и без необходимости лишних социальных контактов. Зелёный день в современных реалиях — не только онлайн-праздник скидок, но ещё и проводник хорошего настроения и уверенности, которые всем нам так необходимы сегодня».

Например, в Зелёный день можно купить квартиру со скидкой 20%. При одобренной в Сбере ипотеке можно выбрать недвижимость с дисконтом в более чем 600 жилых комплексах во всех регионах страны, а потом застраховать недвижимость с выгодой 40% в СберСтрахование. Специальная ставка по кредиту и специальные условия по кредитной карте также порадуют участников. Также Зелёный день даёт возможность сэкономить на два года вперёд, купив подписку СберПрайм по уникальной цене. По специальной цене можно приобрести и мультимедийную приставку SberBox с семейством виртуальных ассистентов «Салют» и голосовым управлением, превращающую любой телевизор в центр развлечений.

В этом году Зелёный день пройдёт в три этапа:

• до 10 ноября можно заранее забронировать на sber.ru некоторые скидки и получить самые выгодные предложения;

• 11 ноября — в первый день праздника на сайте sber.ru будут проходить life-трансляции с популярными блогерами, которые расскажут в прямом эфире обо всех новинках Сбера и самых интересных предложениях;

• 11–12 ноября — в это время каждый сможет воспользоваться уникальными скидками и предложениями от банка, компаний экосистемы Сбера и её партнёров, которых в этом году более 170.

Зелёный день, приуроченный ко дню рождения Сбера, проходит в третий раз и уже приобрёл фантастические масштабы. Впервые идея в свой день рождения не получать подарки, а дарить их возникла в 2018 году. В первый же Зелёный день участниками акции стали миллионы россиян. К мероприятию сразу присоединились не только компании экосистемы Сбера, но и десятки партнёров по всей стране. По итогам акции продажи выросли в разы, позитивный эффект отметили как покупатели, так и продавцы, поэтому самый выгодный день в году стал новой традицией, заметной для всей страны. В 2019 году Зелёный день значительно набрал обороты, за два дня акции было обработано рекордное за всю историю банка количество кредитных заявок — 760 тыс. А сайт акции посетило 7,1 млн уникальных пользователей. Подробности акции и все акционные предложения — на сайте www.sber. ru/179/.