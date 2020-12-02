Футбол

Зелимхан Бакаев записал на свой счёт четвёртую голевую передачу в текущем сезоне

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Ингушский футболист Зелимхан Бакаев записал на свой счёт четвёртую голевую передачу в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

На днях московский «Спартак» на своём поле обыграл волгоградский «Ротор» со счётом 2:0, в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги. Ингушский полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев вышел на поле за 20 минут до конца основного времени матча.

В самой концовке игры Бакаев выполнил подачу с углового, после чего был забит второй гол в матче.

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