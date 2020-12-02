Зелимхан Бакаев записал на свой счёт четвёртую голевую передачу в текущем сезоне

На днях московский «Спартак» на своём поле обыграл волгоградский «Ротор» со счётом 2:0, в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги. Ингушский полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев вышел на поле за 20 минут до конца основного времени матча.

В самой концовке игры Бакаев выполнил подачу с углового, после чего был забит второй гол в матче.