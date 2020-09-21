Зелимхан Бакаев в составе московского «Спартака» стал соавтором забитого мяча в ворота казанского «Рубина»

Вчера московский «Спартак» в гостях обыграл казанский «Рубин» со счётом 0:2, в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги. ️В первом тайме ингушский полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев выполнил подачу в штрафную площадь, после чего мяч от ноги защитника «Рубина» залетел в ворота.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», ️Зелимхан был заменён на 77-й минуте матча. Его брат Солтмурад Бакаев, выступающий за «Рубин», вышел на поле также на 77-й минуте.