Футбол

Зелимхан Бакаев в составе московского «Спартака» стал соавтором забитого мяча в ворота казанского «Рубина»

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Ингушский футболист Зелимхан Бакаев в составе московского «Спартака» стал соавтором забитого мяча в ворота казанского «Рубина».

Вчера московский «Спартак» в гостях обыграл казанский «Рубин» со счётом 0:2, в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги. ️В первом тайме ингушский полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев выполнил подачу в штрафную площадь, после чего мяч от ноги защитника «Рубина» залетел в ворота.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», ️Зелимхан был заменён на 77-й минуте матча. Его брат Солтмурад Бакаев, выступающий за «Рубин», вышел на поле также на 77-й минуте.

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