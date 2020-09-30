Зейнеп Дзарахова и Юсуп Цуров проведут мастер-классы на праздновании 250-летия единения Ингушетии с Россией

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Ингушские мастера декоративно-прикладного искусства Зейнеп Дзарахова и Юсуп Цуров проведут мастер-классы на праздновании 250-летия единения Ингушетии с Россией, сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

10 октября в рамках празднования этой даты в городе Сунже состоится выставка декоративно-прикладного искусства, где прославленные мастера представят жителям и гостям Ингушетии свои уникальные работы.

Руководитель мастерской «Истинг» Зейнеп Дзарахова проведет мастер-класс по ковроделию, а скульптор Юсуп Цуров научит всех желающих изготовлению мини-скульптуры.

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