Зейнеп Дзарахова и Юсуп Цуров проведут мастер-классы на праздновании 250-летия единения Ингушетии с Россией

10 октября в рамках празднования этой даты в городе Сунже состоится выставка декоративно-прикладного искусства, где прославленные мастера представят жителям и гостям Ингушетии свои уникальные работы.

Руководитель мастерской «Истинг» Зейнеп Дзарахова проведет мастер-класс по ковроделию, а скульптор Юсуп Цуров научит всех желающих изготовлению мини-скульптуры.