Зейнеп Дзарахова и Юсуп Цуров проведут мастер-классы на праздновании 250-летия единения Ингушетии с Россией

Зейнеп Дзарахова и Юсуп Цуров проведут мастер-классы на праздновании 250-летия единения Ингушетии с Россией
Ингушские мастера декоративно-прикладного искусства Зейнеп Дзарахова и Юсуп Цуров проведут мастер-классы на праздновании 250-летия единения Ингушетии с Россией, сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества.
10 октября в рамках празднования этой даты в городе Сунже состоится выставка декоративно-прикладного искусства, где прославленные мастера представят жителям и гостям Ингушетии свои уникальные работы.
Руководитель мастерской «Истинг» Зейнеп Дзарахова проведет мастер-класс по ковроделию, а скульптор Юсуп Цуров научит всех желающих изготовлению мини-скульптуры.